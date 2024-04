(VIDEO) Dulciuri cu otravă pentru șoareci, subterana de la Ismail, din nou în reparații, ce semnifică Moldova pentru cetățenii ei/ Știri NewsMaker

09:40

Pe 11 aprilie, în capitală va fi suspendat traficul rutier pe anumite străzi. Mai exact – pe strada Alexei Mateevici, tronsonul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și Sfatul Țării. Va fi suspendat traficul rutier și pe strada Maria Cebotari, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun și Columna. Șoferii sunt îndemnaţi să […]