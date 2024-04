Procuratura Anticorupție, despre licitația de la Aeroport: va fi sau nu oprită licitația?

11:40

„Niciodată să nu spui niciodată” - astfel a comentat fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase potențiala sa candidatură la alegerile prezidențiale din acest an, dând de înțeles că ar putea candida. În cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4, Năstase a mai spus că în anul 2016 nu i s-a permis să candideze în cadrul scrutinului. „Știți când am eu mi-am înaintat candidatura la funcția de prima general în municipiul Chișinău? Imediat ce am insistat, am făcut presiunile unei opoziții sănătoase, serioase, și am obținut această posibilitate. Ceea ce vă pot spune astăzi este că, sunt pregătit pentru a participa. Bineînțeles că niciodată să nu spui niciodată, mai ales în condițiile în care nu avem o certitudine la acest exercițiu”, a spus Andrei Năstase.Andrei Năstase a confirmat totodată că în 2016, nu i s-a permis să candideze la alegeri. “În 2016 nu mi s-a permis să candidez, dar nu am avut case de sondaje și nici parteneri străini cu saci de bani în spate”, a declarat Andrei Năstase în legătură cu faptul că în 2016 a fost înlăturat de la alegeri pentru a face loc Maiei Sandu. Totodată, potrivit lui Năstase, atunci când au făcut alianță, Maia Sandu și Igor Dodon au împărțit toate funcțiile, inclusiv Comisiile parlamentare, doar pentru ca ea să ajungă premier. De asemenea, el a dezvăluit că Sandu a insistat și asupra numirii Anei Revenco în fruntea Inspectoratului General al Poliției, însă candidata nu avea calificările prevăzute de lege. Ulterior, chiar dacă Ana Revenco nu putea fi numită nici în funcția de șef al unui Inspectorat, ea a fost numită ministru al Afacerilor Interne.Andrei Năstase este avocat, activist civic și om politic, membru-fondator și lider al Platformei Civice Demnitate și Adevăr, președinte și membru-fondator al Partidului „Platforma Demnitate și Adevăr”. El a fost viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova în Guvernul Maia Sandu, demis prin moțiune de cenzură.De asemenea, Andrei Năstase a candidat la alegerile locale din 2019 pentru funcția de primar al municipiului Chișinău.Pe 8 octombrie 2019, în plină campanie electorală pentru alegerile locale generale, Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia primei instanțe și a validat mandatul de primar al lui Andrei Năstase, cu mai puțin de două săptămâni înainte de scrutinul din 20 octombrie.