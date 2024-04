Alertă de călătorie în Orientul Mijlociu: Anunțul Ministerului moldovean de Externe

11:30

Parlamentul a publicat proiectul legii privind modificarea Constituției, în urma referendumului privind integrarea în UE. Identitatea europeană a poporului R. Moldova și obiectivul strategic al țării noastre de integrare în Uniunea Europeană ar urma să fie introduse în Constituție. Astfel, preambulul Constituției ar urma să fie completat cu două alineate …