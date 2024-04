(video) Prima mașină mică din Germania a fost lansată acum 50 de ani – Audi 50

12:40

În seara zilei de 9 aprilie, Paolo Pininfarina, nepotul fondatorului Carrozzeria Pininfarina, designerul Battista Farina, a murit la Torino. Avea 65 de ani. Cauza decesului nu se anunță public. It is with heavy hearts that we announce the passing of our Chairman Paolo Pininfarina, who left us today in Turin at… Posted by Pininfarina on Tuesday […]