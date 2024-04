Proprietarii de terenuri nu mai au obligația plății individuale a poliței medicale

13:50

Călătorii care intenționează să traverseze hotarul prin Postul vamal și de frontieră Leova-Bumbăta sunt atenționați că activitatea acestuia va fi suspendată astăzi pentru câteva ore, transmite IPN. Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal precizează că activitatea postului va fi întreruptă de la ora 15.00 și până la ora 18.00. Motivul...