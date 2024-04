22:40

Asociația Forța Fermierilor și-a ales un nou președinte. Este vorba despre agricultorul din raionul Ungheni Alexandr Brânză. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul adunării generale a Asociației, unde au fost discutate progresele înregistrate anul trecut și a fost stabilit planul de priorități pentru 2024. În cadrul primului său discurs, Alexandr Brânză a declarat ...