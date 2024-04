Cum vor răspunde cetățenii, recenzați în iulie, dacă vor uita unde au fost între 7 și 8 aprilie? Răspunsul șefiei BNS

19:40

Încă un copil a ajuns la spital, după ce a mâncat prăjituri otrăvite, oferite de o femeie, pe 9 aprilie, într-un parc din Tiraspol. Presa din stânga Nistrului scrie că mama copilului, care are patru ani, s-a adresat după ajutor medical, după ce a văzut știrile potrivit căreia o femeie necunoscută a împărțit dulciuri periculoase […]