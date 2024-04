ULTIMA ORĂ: PDCM s-a adresat cu un Denunț către Procuratura Anticorupție

12:50

Başcanul Găgăuziei, Evghenia Guţul, aduce vești bune pentru cetățenilor din UTA Găgăuzia – s-a semnat Acordul de cooperarea și sprijinul cu una dintre cele mai mari bănci din Federația Rusă. Evghenia Guţul amintește că în luna martie a mers în Rusia cu trei solicitări principale – în primul rând, am cerut conducerii ruse să acorde […]