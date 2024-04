Proprietarii terenurilor cu destinație agricolă nu vor fi notificați cu privire la obligativitatea achitării primei de asigurare medicală

12:40

La 11 aprilie curent, Iurie Scripnic a vizitat Combinatul de panificație din Taraclia. Întreprinderea a fost înființată în anul 1994 și s-a specializat inițial în transportul internațional. Pe teritoriul întreprinderii a existat o cofetărie, pe baza căreia a fost deschisă prima mini-brutărie în același an. În 2008, intreprinderea a fost reorganizată. In prezent, in Republica […] Post-ul Iurie Scripnic a vizitat Combinatul de panificație din Taraclia apare prima dată în Provincial.