„Primul și ultimul sunet vor fi în weekend.” Ministrul educației, despre structura anului de studii 2024/2025

15:30

Peste 820 de tineri din UTA Găgăuzia au participat în cadrul sesiunilor de orientare în domeniul IT și au reușit să cunoască oportunitățile, cerințele și perspectivele asociate profesiilor din industria tehnologiei informației. Sesiunile au avut loc sub egida Campaniei de promovare a Carierei IT, realizată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și Tekwill Comrat.