Salariul real, în Republica Moldova, a crescut anul trecut cu 13,5 la sută, înregistrând cel mai mare nivel în ultimii 15 ani

14:40

Și în acest an, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove va aduce Focul Haric de la Ierusalim. Se va întâmpla în Sâmbăta Mare din Săptămâna Patimilor. Mitropolia anunță că organizează, sub egida și cu participarea ÎPS Mitropolit Vladimir, în Săptămâna Patimilor, un binecuvântat pelerinaj în Țara Sfântă și de a prelua Focului Haric. Astfel, procesiunea […] Articolul Lumina Sfântă va fi adus și în în acest an, la Chișinău apare prima dată în AgroTV.