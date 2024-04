„Ferma de boți” care operează în rețeaua de socializare VKontakte împotriva Moldovei

12:40

Ministerul Energiei (ME) anunță vineri, 12 aprilie, că S.A. „CET-Nord” a efectuat prima achiziție de gaze naturale pe platforma bursieră operată de Bursa Română de Mărfuri, reprezentată la Chișinău de BRM EAST ENERGY. Licitația s-a desfășurat joi, 11 aprilie, în conformitate cu procedura de organizare și funcționare a platformei Over the Counter (OTC), ce „asigură transparență maximă...