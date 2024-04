Un bărbat bănuit că ar fi organizatorul contrabandei cu peste 180 mii dolari depistați la postul vamal Vulcănești, reținut

08:10

„De-a lungul timpului, cât timp la putere în Republica Moldova au fost partide pro-ruse și, din analizele făcute în calitatea mea de expert și membru al CUC, potrivit tuturor documentelor și protocoalelor semnate în peste 20 de ani, am tras concluzia fermă că noi am făcut numai concesii, am cedat absolut în relația cu regimul separatist de la Tiraspol”, a declarat fostul membru al CUC, doctor în drept Valeriu Cerba, prezent la emisiune Punctul pe AZi de la TVR MOLDOVA.