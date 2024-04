Recensământul populației: câte persoane au completat chestionarul, unii au refuzat. Sunt situații când recenzorii și-au abandonat activitatea 

19:00

Liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, consideră că escaladarea situației în regiunea transnistreană ar putea duce la un război mondial. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni, la postul loc „Pervîi Pridnivstrovskii”. Potrivit lui Krasnoselski, forumul pentru reintegrare, care urmează să fie organizat la Chișinău pe 11 aprilie, în colaborare cu Biroul politici […] The post „Escaladările în Transnistria – calea către război”: Krasnoselski, despre forumul pentru reintegrare care va avea loc la Chișinău appeared first on NewsMaker.