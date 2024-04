NM Espresso: despre reintegrarea Transnistriei, întâlnirile președintei Sandu din Găgăuzia și apărare în cooperare cu Olanda

15:20

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Procuratura Generală este cea care trebuie să intervină în cazul declarațiilor făcute de bașcana Găgăuziei. Serviciul Vamal are un șef interimar. Este vorba despre Viorel Doagă. Andrei Năstase, este pregătit să candideze la alegerile prezidențiale din această toamnă. Focul Haric va fi adus în țara […]