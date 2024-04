Aleksei Navalnîi și-a scris memoriile, în secret, în închisoare. Văduva opozantului rus anunță că va fi publicată o carte

11:50

Ansamblul de dansuri populare „Hecenii" din localitatea Heciul Nou, raionul Sângerei, a primit Golden Buzz la Românii au Talent, calificându-se automat în semifinalele concursului muzical. „Eu nu am văzut în viața mea un dans mai ritmat și dansat în felul ăsta! Eu vă jur că în momentul ăsta am piele …