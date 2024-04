Franța trimite un portavion nuclear în Marea Mediterană, sub control operaţional NATO. „Este un mesaj adresat ruşilor”

13:20

Vameșa Diana Cazacu a făcut dezvăluiri, în premieră, despre motivele pentru care a fost nevoită să plece de la Serviului de Informații și Securitate, unde a activat mai mulți ani. „Pur și simplu nu am mai suportat, nici moral, nici fizic. Am scris o plângere la Procuratură pe hărțuire sexuală. S-a deschis un dosar penal, în care victima sunt eu. Nu am spus nimănui, nici mama mea nu știa despre asta. Societatea noastră nu e pregătită pentru astfel de informații. Mereu femeia e de vină”, a declarat Puterea a Patra.