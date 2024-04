„Unde ați fost la miezul nopții între 7 și 8 aprilie?”: BNS explică de ce este necesară întrebarea în chestionarul de recensământ (LIVE)

14:10

Maib are onoarea să anunțe semnarea unui acord cu Banca Europeană de Investiții (BEI Global) pentru un pachet financiar, care include un împrumut de rang superior și un instrument de partajare a riscurilor, susținut de Uniunea Europeană. Valoarea împrumutului este de 50 de milioane de euro, pe o perioadă de până la 10 ani, sporind accesul la finanțare și promovând investițiile ecologice, oferind IMM-urilor din Moldova condiții favorabile, cum ar fi termene extinse, rate competitive ale dobânzii etc. […] The post Maib a semnat un acord de împrumut cu Banca Europeană de Investiții (BEI Global) appeared first on NewsMaker.