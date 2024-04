Mașină în flăcări, în preajma Universității de Stat din Moldova. Ce spun pompierii

12:20

Pe 11 aprilie 2024, în Dănceni, Moldova va găzdui Summitul Internațional al Primarilor 2024, organizat de Fondul Western NIS Enterprise (WNISEF) și este susținut de parteneri precum Primăria Mea, Comunitatea Plus, CIPE și Cities 4 Cities. Summitul este un eveniment de referință, cu un accent special pe recunoașterea parteneriatelor între orașe prin acordarea inaugurală a Premiului Puterea Parteneriatului. Statuete create special de artistul ucrainean Petro Gronsky, vor onora colaborările fructuoase care au condus […]