CEC a avizat pozitiv proiectul votului prin corespondență, iar opoziția parlamentară vrea avizul Comisiei de la Veneția

16:10

Niciun acord semnat pe platforma CSI în domeniul agriculturii nu a fost denunțat de Republica Moldova, a declarat ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, la o emisiune de la Jurnal TV. „Pe dimensiunea Ministerului Agriculturii sunt 24 de acorduri. Toate sunt despre recunoașterea certificatelor fitosanitare și certificatelor veterinare. Noi avem o înțelegere cu Ministerul de Externe pentru ... Guvernul va păstra acordurile în domeniul agriculturii în cadrul CSI – Ce spune ministrul Bolea The post Guvernul va păstra acordurile în domeniul agriculturii în cadrul CSI – Ce spune ministrul Bolea appeared first on Politik.