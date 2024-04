CJI solicită oferte pentru servicii de design web pentru versiunea digitalizată a manualelor de Educație pentru media

11:50

Organizațiile neguvernamentale semnatare își exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa standardelor de calitate a legii ce permite suspendarea temporară sau definitivă a licențelor furnizorilor de servicii media audiovizuale de către Consiliul pentru Promovarea Proiectelor Investiționale de Importanță Națională (CPPIIN). Subliniem că mecanisme juridice similare, care presupun suspendarea actelor permisive ale posturilor TV și de radio… The post Declarație cu privire la noul mecanism juridic de suspendare a licențelor furnizorilor de servicii media audiovizuale first appeared on ЦНЖ.