Odnostalco, nemulțumit că presa din Moldova „promovează” războiul din Ucraina: „Cât se mai poate?”. Carp: „Voi serios?”

Interimatul funcției de director al Serviciului Vamal va fi asigurat de Viorel Doagă. Anterior, Doagă a mai asigurat interimatul la Serviciul Vamal. Numirea acestuia are loc după ce fosta șefie a instituției Igor Talmazan și-a anunțat demisia. Numirea lui Doagă a fost aprobată la ședința Guvernului din 10 aprilie. Premierul Dorin Recean a menționat că apreciază […]