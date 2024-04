Elveţia, ţară neutră, se alătură proiectului european de apărare Sky Shield

12:10

Președinta Consiliului Audiovizualului, la raport în Parlament; Ce salariu primesc membrii CA Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a precizat, în timpul audierilor din Parlament asupra raportului de activitate a instituției pentru anul trecut, că primește un salariu lunar de 31 de mii de lei. „Pe card 31 de mii acum. În primul an de mandat - 15 mii de lei pe card. Vicepreședinta are 90 la sută, adică cu o mie mai puțin. Membrii CA în primul an au primit pe card 11400 de lei. Acu...