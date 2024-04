Parlamentul de la Kiev a adoptat legea privind mobilizarea în forţele armate

07:30

Partidul naţionalist de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS), care la sfârşitul anului trecut a pierdut puterea după alegerile legislative, s-a clasat pe primul loc în alegerile locale desfăşurate duminică în Polonia, potrivit unui sondaj la ieşirea de la urne, ceea ce constituie un eşec pentru ambiţiile premierului Donald Tusk de a-şi consolida controlul asupra puterii, […]