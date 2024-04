Cum arată viitorul pentru industria tipografică

11:00

Consiliul Uniunii Europene a adoptat o măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF) în sprijinul Forțelor Armate ale Republicii Moldova cu obiectivul de a consolida securitatea națională, stabilitatea și reziliența în sectorul apărării, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Măsura adoptată are o valoare de 41 de milioane … The post UE a aprobat un ajutor de 41 de milioane de euro pentru sprijinirea Forțelor Armate ale R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul UE a aprobat un ajutor de 41 de milioane de euro pentru sprijinirea Forțelor Armate ale R. Moldova apare prima dată în ZUGO.