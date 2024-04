Partidul ”Renaștere” acuză guvernarea PAS de subminarea relațiilor internaționale

22:20

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, duminică, că ţara sa va pierde războiul în faţa Rusiei dacă ajutorul american de 60 miliarde de dolari rămâne blocat în Congres, într-un moment în care Rusia îşi intensifică presiunea în estul ţării. 'Dacă Congresul nu ajută Ucraina, Ucraina va pierde războiul', a declarat Zelenski pe un ton grav,