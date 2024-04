Navigarea pe firul tehnologic în drept: Un plan pentru viitorul condus de AI

Pe portalul Above The Law, Av. Olga V. Mack explorează provocările și oportunitățile pe care le prezintă integrarea inteligenței artificiale (AI) și a tehnologiei juridice în profesia juridică. Articolul „Navigating The Tech Tightrope In Law: A Blueprint For The AI-Driven Future” susține că, deși aceste inovații oferă un potențial enorm de transformare, ele vin și […] Articolul Navigarea pe firul tehnologic în drept: Un plan pentru viitorul condus de AI apare prima dată în JMD.

