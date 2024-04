NM Espresso: în Moldova vor fi construite CET-uri noi, recensământul populației a ridicat semne de întrebare, Transnistria avertizează asupra consecințelor escaladării

16:40

De două decenii, CCF Moldova construiește o lume unde fiecare copil să aibă o familie și un ACASĂ. În această perioadă, echipa care stă în spatele acestui ONG a oferit suport social și educațional pentru aproximativ 8 000 de copii. Cu ocazia acestei frumoase aniversări, Victoriabank își exprimă recunoștința și susținerea constantă față de organizația […]