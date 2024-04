Exclusă din fracțiunea PAS și din partid, Victoria Cazacu nu-și va depune mandatul de deputat – O spune fiica acesteia, Diana Cazacu

17:10

Energocom a cumpărat 30 milioane de metri cubi cu un preț de sub 300 de dolari, anunță membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari. „Astăzi, compania Energocom a organizat o licitație privind achiziționarea gazelor naturale, care urmează să fie furnizate către Moldovagaz în luna aprilie. Achiziția a fost monitorizată de mai mulți experți din domeniul energetic, precum ...