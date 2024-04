Experții CAPC: Proiectul votului prin corespondență pune în pericol secretul, securitatea și libertatea votului – Poate avea loc furtul de identitate, uzurparea identității și vînzarea de voturi

16:00

Igor Talmazan a demisionat din funcția de director al Serviciului Vamal. Igor Talmazan, a postat un mesaj în care își anunță demisia de la șefia Vămii „Totuși, mai este mult de lucru în domeniul integrității instituționale și eticii profesionale. Ultimul caz, în care au fost documentați la Postul Vamal Aeroport șapte inspectori vamali bănuiți pentru ... Breaking: Șeful Serviciului Vamal, Igor Talmazan a demisionat din funcție – Cum și-a motivat plecarea