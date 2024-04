Odesa, atacată cu rachete, din nou: Cel puțin 4 oameni au murit, inclusiv o fetiță de 10 ani

16:20

Propunerea de inițiere a referendumului pentru revizuirea Constituției va fi transmisă pe 9 aprilie Curții Constituționale. Aceasta conține proiectul de hotărâre privind desfășurarea referendumului republican constituțional și proiectul de lege pentru modificarea Constituției. Precizările au fost făcute de președinta Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități Veronica Roșca. Pe 9 aprilie, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate […]