Sandu, în Găgăuzia: „Cei care încearcă să destabilizeze autonomia și țara au un singur obiectiv – să readucă grupările corupte la cârma țării”

16:00

Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva lansează o nouă acțiune de salubrizare, de această dată – în păduri. Acțiunea, denumită „Pădurea curată”, se va desfășura în zilele de weekend, pe 13-14 și 20-21 aprilie. Autoritățile îndeamnă toți cetățenii să se implice și să facă curățenie în păduri. „Pentru a vă implica, accesați www.moldsilva.gov.md/, butonul „Participă la […] The post VIDEO Curățenie de weekend, în pădurile din Moldova. Cum și când poți participa appeared first on NewsMaker.