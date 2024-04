Mai multe străzi din Chișinău vor fi închise din cauza lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic și curățare a arborilor

16:45

Sunt studentă în anul I la Timișoara, iar în ultimele trei luni, pe lângă job și facultate, am mai contribuit la organizarea celei de-a treia ediții a Festivalului Cultural „Din Inima Basarabiei". Festivalul este un proiect marca Asociația Inițiativa din Timișoara și are drept scop promovarea culturii și tradițiilor moldovenești în rândul comunității timișorene. Așadar, în cadrul festivalului, am avut parte de invitați deosebiți din Republica Moldova, iar procesul de organizare a fost anevoios și captivant. Pentru o perioadă am schimbat badge-ul de reporteră pe cel de voluntară și am trăit una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea.