Eveniment important pentru noi toți: consultări publice pentru crearea primului Centru de Cercetare în Legumicultură Ecologică din Republica Moldova

13:10

Natalia Loșmanschii, o tânără antreprenoare din Chișinău, dezvoltă de 6 ani o afacere neobișnuită – reînvie hârtia și îi dă o nouă viață sub forma cărților poștale și a felicitărilor. Se numește Memory on Paper, o adevărată „memorie pe hârtie”. „Fac hârtie reciclată din resturi de foi desenate, scrise. Chiar am încercat să fac și […] Articolul Afacere sustenabilă în Moldova: o tânără produce hârtie din deșeuri, apoi o transformă în cărți poștale apare prima dată în Ecopresa.