Renato Usatîi: Această guvernarea monstruoasă care a uzurpat până și voința oamenilor, trebuie oprită! 

Maia Sandu ajunge în turul doi, dar are șanse mici pentru a câștiga un nou mandat, acesta este detaliul pe care echipa de campanie prezidențială a șefei statului moldovean îl vrea ascuns. Toate cercetările de opinie publică realizate în Republica Moldova arată că, în cazul unor alegeri prezidențiale anticipate, Maia Sandu ar fi preferata electoratului […]