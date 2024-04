Serviciul Vamal are un nou șef interimar

11:30

În perioada 8 aprilie – 7 iulie 2024 în Republica Moldova se va desfășura Recensământul populației și locuințelor (RPL). Recensământul o activitate de amploare națională care are loc o dată la 10 ani. Scopul recensământului este obținerea de date statistice privind numărul și distribuția teritorială a populației și locuințelor țării.