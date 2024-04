Parlicov: Chișinăul nu va obstrucționa furnizarea de gaze Gazprom în Transnistria după expirarea contractului cu Ucraina

13:00

Fostul președinte al țării Igor Dodon, învinuit inclusiv de îmbogățire ilicită, trădare de patrie și acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, s-a plâns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) că i-ar fi fost încălcate drepturile la un proces echitabil. Socialistul confirmă că Curtea de Strasbourg i-a solicitat Guvernului opinia pe cazul […]