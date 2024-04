Andrei Năstase: Astăzi se poate face un consens larg împotriva incompetentilor

17:00

Omul de afaceri și politicianul Ilan Șor, constată că Republica Moldova își va pierde independența în Uniunea Europeană și va deveni, probabil, parte a României. Astfel a comentat Ilan Șor declarațiile Premierului român Marcel Ciolacu precum că "Moldova este sustenabilă datorită eforturilor României…, în Republica Moldova trăiesc români" …. Se pare că ei s-au dat […]