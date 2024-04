O tânără din Moldova s-ar fi aruncat de la etaj, în România

09:10

Luni, 8 aprilie, în Republica Moldova începe Recensământul populației și locuințelor 2024. Începând de astăzi și până în iulie, circa patru mii de recenzori vor merge din casă în casă pentru a colecta date despre cetățeni și despre gospodării. În acest an, în premieră, recenzorii vor introduce datele electronic, folosindu-se de o tabletă. Recensământul populației […] The post De azi, începe recensământul populației și locuințelor din Moldova. Cum vor colecta recenzorii informațiile appeared first on NewsMaker.