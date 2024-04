FOTO// Reacții critice la întrebările controverse din chestionarul recensământului

16:00

O femeie din Republica Moldova, Elena Șchiopu, trece în prezent printr-o mare disperare și cere ajutor pentru a-și salva propria viață. În luna februarie 2024, aceasta a fost diagnosticată cu tumoare cerebrală. Acum ea are nevoie de 30.000 de euro pentru tratament, bani pe care familia sa nu îi are. Elena Șchiopu are doi copilași, […] Articolul Apel disperat pentru viață: O femeie din Moldova are nevoie urgentă de 30.000 de euro pentru tratamentul unei tumori cerebrale apare prima dată în Subiectul Zilei.