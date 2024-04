PSDE în derivă – Formațiunea acuză partidul de guvernământ de presiuni – Îi racolează primari și aleși locali prin programul „Satul European”

15:40

Șansele președintelui Klaus Iohannis de a prelua șefia NATO s-au diminuat. Iohannis nu este văzut ca o alternativă reală premierului olandez Mark Rutte Publicațiile Financial Times (Marea Britanie) și The Wall Street Journal (SUA) au abordat miercuri subiectul succesiunii la șefia NATO și au scris că premierul olandez Mark Rutte este favorit, în ciuda rezervelor exprimate ... Șansele lui Iohannis de a prelua șefia NATO s-au diminuat – Nu este văzut ca o alternativă reală premierului olandez Rutte – Momentul ales pentru anunț a iritat mulți diplomați ai Alianței