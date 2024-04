Alte 70 de cazuri de COVID-19, înregistrate în R.Moldova săptămâna trecută

18:10

Azi, pentru prima dată de când a început războiul, am ieșit pe la amiază în Flutura. Pe 24 februarie am mers la club, unde Fiodor Nicuriuc își sărbătorea ziua sa, la care ne-a invitat cu o lună înainte, telefonându-ne din Moscova. Apoi, încă o dată, în dimineața zilei de 24 februarie, la trei ore după ce a început războiul. Nu a vrut să anuleze petrecerea. S-a cheltuit mult. A adus din Moscova și Ungheni foarte multă mâncare și băutură. Nu voia s-o dea la porci sau s-o mănânce singur. A venit to...