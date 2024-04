VIDEO // Eliminat la meciul pierdut de Al-Nassr în semifinalele Supercupei Arabiei Saudite, Cristiano Ronaldo a ameninţat arbitrul cu pumnul

15:20

Turneul internațional regional de padel „PPT Go Padel Open 2024” de la Roman (Neamț, România), din categoria Argint a Circuitului Prut Padel Tour, organizat în perioada 6-7 aprilie 2024 la Go Padel Roman. La acest Turneu, 50 de jucători și jucătoare din România, Republica Moldova, Spania, Italia și Tunisia au luat parte la prima competiție … Articolul R.Moldova a participat la Turneul Internațional regional de padel „PPT Go Padel Open 2024” apare prima dată în Punctul pe i.