Guvernatorul BNM, Anca Dragu, se află la București – În vizor interconectarea piețelor de capital din Republica Moldova și România

14:30

FOTO: Libertatea.ro Autoritățile vor cumpăra în acest an în jur de trei mii de rachete antigrindină. Acestea vor fi achiziționate din Bulgaria și ar urma să ajungă în țara noastră până în luna mai. Potrivit ministrului Agriculturii, Vladimir Bolea, chiar în această săptămâna se fac ultimele verificări pentru a pune în funcțiune stațiile de lansare ... Moldova își va suplini stocurile cu rachete antigrindină – Câte unități vor fi procurate din import The post Moldova își va suplini stocurile cu rachete antigrindină – Câte unități vor fi procurate din import appeared first on Politik.