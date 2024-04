Chișinău: un bărbat și un copil, mușcați de un maidanez. Ce se va întâmpla cu animalul

11:20

Armata rusă a atacat cu rachete și drone orașul Harkov, Ucraina, în noaptea de 5 spre 6 aprilie. În urma atacul, 6 persoane au fost omorâte, iar altele 11 – rănite, transmite The Insider. Șeful administrației regionale Oleg Sinegubov a declarat că atacul rusesc cu rachete și drone din Harvok a vizat „exclusiv" obiecte civile. Potrivit […]