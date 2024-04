1000 de euro și ești șofer. Percheziții la un bărbat din Cantermir: a fost reținut de CNA

20:20

Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade s-a produs pe 5 aprilie în orașul New York, SUA. Acesta a fost cel mai puternic seism care a zguduit New York-ul în ultimii 40 de ani. Cutremurul a avut loc la ora locală 10:20 (17:20 ora Moldovei). Potrivit US Geological Survey, epicentrul acestuia a fost localizat în Lebanon, […]