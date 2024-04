Cristina Gherasimov pleacă într-o vizită de lucru la Bruxelles. Ce urmează să discute cu oficiali din UE

16:00

Escaladarea recentă a loviturilor rusești împotriva Harkovului urmărește să transforme orașul într-o „zonă gri”, nelocuibilă pentru civili, scrie The Economist, citând surse militare ucrainene. Primarul din Harkov, Ihor Terekhov, a declarat că orașul său nu are intenția de a renunța. Acesta a subliniat că al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, a trecut deja […] Articolul Rușii vor să transforme al doilea cel mai mare oraș din Ucraina într-o „zonă gri” nelocuibilă – The Economist apare prima dată în Realitatea.md.