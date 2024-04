Serviciul 112 are un nou director interimar – Cine va conduce instituția

10:10

Patru partide extraparlamentare cer retragerea din funcție a președintelui Comisiei Pre – Vetting, Herman von Hebel. Blocul Platforma DA, LOC, Partidul Schimbării și CUB a depus o sesizare în care menționează că Herman von Hebel nu are integritate și reputație ireproșabilă pentru a ocupa această funcție. „Constatarea necorespunderii dlui Herman von Hebel criteriului de reputație ... Patru partide extraparlamentare cer retragerea din funcție a președintelui Comisiei Pre – Vetting, Herman von Hebel – Nu are integritate și reputație ireproșabilă pentru a ocupa această funcție The post Patru partide extraparlamentare cer retragerea din funcție a președintelui Comisiei Pre – Vetting, Herman von Hebel – Nu are integritate și reputație ireproșabilă pentru a ocupa această funcție appeared first on Politik.