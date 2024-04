BREAKING NEWS: Fosta deputată PAS va susține un briefing de presă cu tema: „Atac la adresa familiei, interese ascunse, jocuri politice și adevărul despre dosarul fabricat”

18:20

Este alertă în portul Constanța unde o barcă de intervenție rapidă care ar aparține marinei ucrainene a fost găsită plutind în derivă foarte aproape de Tuzla. Ambarcațiunea a fost adusă de salvatori într-o dană a portului iar specialiștii ar fi descoperit la bord dispozitive explozive. Barca de intervenție rapidă a fost observată, miercuri seara, de […] The post Alertă în portul Constanța unde o barcă de intervenție rapidă care ar aparține marinei ucrainene a fost găsită plutind în derivă appeared first on Omniapres.