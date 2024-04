Morari, despre importanța numirii unui procuror general, în contextul aderării la UE: „Trebuie să ne asigurăm că experiențele din trecut pot fi depășite”

17:00

Confruntarea dintre Rusia și Occident se exprimă, printre altele, prin eforturi de destabilizare a funcționării infrastructurii critice din Europa. Declarația a fost făcută de ministrul Transporturilor al Cehiei, Martin Kupka, într-un interviu pentru Financial Times, transmite The Insider. Martin Kupka a spus că Rusia a făcut „mii de tentative" de a perturba traficul feroviar în Cehia, după […]